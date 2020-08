CAMPOMARINO. Nell'estate in cui tutti sembrano riscoprire il Molise (o scoprire), continuano le presenze vip sulla costa.

Alla scoperta del nostro Molise anche Paolo Franceschini, comico e speaker radiofonico di radio Kiss Kiss, approdato a Campomarino in occasione del suo tour in bici per le strade del Molise. Contattato tramite web dagli amministratori della pagina “Sei di Campomarino se...” Gianfranco e Massimiliano, ha accettato l’invito di aggiungere al suo tour una tappa a Campomarino, dove ha potuto visitare i dipinti del borgo antico e assaporare una cena in compagnia, con la presenza altresì dell’assessore al turismo Michele D’Egidio. Sorpresa finale della serata è stata una torta a tema nonché i gadget personalizzati per l’occasione, per ribadire che il Molise esiste e Campomarino ne è protagonista. Grazie Paolo per la tua disponibilità e gentilezza e buon tour molisano...alla prossima!