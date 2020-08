​Intrattenimento online: quali sono le attività più amate?

TERMOLI. Internet ha soppiantato da anni la tv e le altre fonti di intrattenimento. Secondo gli ultimi dati, infatti, nei primi sei mesi dell’anno, la televisione ha perso, rispetto all’anno precedente, circa 981mila ascoltatori in prima serata (-4%). Una perdita maggiore è registrata nella fascia più giovane, gli individui compresi fra 25-54 anni scendono di -6%.

Ma oltre alla tv sono le abitudini degli italiani ad essere cambiate radicalmente, anche per quanto riguarda l’informazione, ad esempio. In questo scenario secondo una statistica il 91% dei giovani usa i social network almeno una volta alla settimana anche per cercare informazioni (l’87% più volte a settimana). Apprendere cosa accade nel mondo direttamente dai social supera qualsiasi altro mezzo: il 65% del campione vi ricorre tutti i giorni e spesso per consultazione a scopo informativo (5.5 giorni su 7). La quota di studenti che dichiara di aver un profilo sui social network è del 95%. Facebook è all'89%, YouTube all'86%, Instagram al 59%, Messenger al 52%, Google+ al 50%, Skype al 24% e Twitter al 19%.

I siti Internet in generale sono usati dal 94% dei ragazzi per informarsi, un dato in crescita per consuetudine e frequenza con +21 punti percentuali nell’ultimo anno scolastico. Il 92% degli studenti si collega a Internet tutti i giorni, l'84% lo fa più volte al giorno (due anni fa il 64%). Sul totale del tempo di collegamento, il 67% dei ragazzi lo fa da dispositivi mobili. La disponibilità di smartphone ha raggiunto la piena saturazione, con il il 100% dei giovani intervistati ne possiede uno e i due terzi ha anche l’accesso ad un tablet.

I giochi online

Se quello delle serie tv in streaming è un mondo in continua crescita, quello dei giochi online non sta di certo a guardare. Grazie ad internet sempre più utenti si collegano per dare sfogo alle proprie passioni e grazie al web sono nati dei siti di comparazione come Casino Online.it che permettono agli appassionati di orientarsi al meglio sui siti da scegliere per giocare.

I dati ufficiali relativi al primo semestre del 2020 mostrano in maniera evidente ciò che gli analisti avevano già previsto negli scorsi, ossia che anche per quest'anno il settore del gaming online continua a macinare numeri da capogiro. Rispetto allo stesso periodo del 2019, infatti, il gioco digitale ha segnato addirittura un +37,1%, superando ampiamente anche le aspettative grazie agli incredibili risultati di poker e casino online, veri e propri baluardi del comparto.

In particolare, l'amato gioco di carte ha visto una crescita complessiva di oltre il 50% sia nella versione cash che da torneo, facendo da traino a un settore già ampiamente in positivo.Il gioco in formato digitale ha rappresentato negli ultimi anni una vera e propria svolta per l'intero settore, grazie alla costante introduzione di tante interessanti novità e alla diffusione di sistemi videoludici alla portata di qualsiasi tipologia di utente.

Poter giocare dal proprio dispositivo personale semplicemente sfruttando una connessione internet è sicuramente una delle principali motivazioni che spingono utenti di ogni età e classe sociale a preferire le app di gaming alle tradizionali sale fisiche: il fatto di non avere vincoli geografici o di orario permette infatti a chiunque di prendere parte al gioco senza dover necessariamente conciliare fattori fisici e temporali.

Se già oggi il gioco online registra dati impressionanti per mole di affari e utenti attivi, non è difficile immaginare un futuro ancora più roseo per il settore, considerando gli investimenti che gli operatori continuano a fare in tema di sicurezza e user experience.

Le serie tv

Oltre ai giochi, negli ultimi anni grande risalto l’hanno avuto le serie tv in streaming grazie ai servizi come Netflix e Amazon Prime ad esempio. Queste sono pensate, costruite e consumate in un modo diverso rispetto alle serie tv del passato. L’obiettivo di qualsiasi serie tv è piacere al pubblico e, ancora prima, farsi guardare. Per farlo servono una storia intrigante, un primo episodio bello e interessante – capace di presentare un “mondo” e di suggerire delle domande su cosa ci potrà succedere dentro – e una serie di episodi che riescano a mantenere vivo l’interesse di chi guarda.

Se le serie tv “classiche” usavano e usano per questo i cliffhanger, le nuove serie tv in streaming puntano invece al binge-watching. In inglese “cliff” significa “dirupo”: il cliffhanger è il momento alla fine di un episodio in cui si vede che sta per succedere qualcosa – per esempio, qualcuno è in pericolo – ma l’episodio finisce prima che si scopra se e come quel personaggio riuscirà a salvarsi. La storia resta quindi “appesa” (come se si fosse aggrappati con sotto un dirupo). Il cliffhanger serve a mantenere vivo l’interesse di chi guarda, a far sì che si ponga delle domande, che ne parli con altri spettatori e soprattutto che, una settimana dopo, abbia voglia di vedere cosa succede. Le serie tv in streaming non hanno bisogno di cliffhanger tra un episodio e l’altro: finito un episodio, il successivo è già lì, disponibile.