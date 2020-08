TERMOLI. In via Ruffini, cuore del centro storico di Termoli, c'è chi non ne può più. Innumerevoli gli appelli dei residenti per cercare di arginare e porre rimedio a una situazione insostenibile.

Solo lo scorso 4 agosto denunciarono questo, anche tramite Termolionline:

"Via Ruffini come un bagno pubblico a cielo aperto: assembramenti e bisogni ovunque. Assembramenti, rifiuti, urina, conati di vomito e altro dappertutto.

È quanto segnalato, ancora una volta, in via Cleofino Ruffini e nei dintorni di questa zona del centro di Termoli. Un disagio di non poco conto per i residenti che sono ormai costretti a convivere con questi comportamenti irresponsabili, di mancanza di senso civico, di igiene. Una situazione che non può andare avanti, le persone che vivono in questi luoghi sono stanche, esauste. Un invito, rivolto a tutti gli organi competenti, a vigilare, a evitare che ogni notte si trasformi in un bagno pubblico a cielo aperto con gravi rischi per tutti. Da qui anche la necessità di sanificare gli ambienti esterni ricoperti di tutto e di più".

Ebbene, a distanza di quasi tre settimane, se possibile, situazione ancora peggiore e maggiormente degradante, come dimostrano anche dei brevi video che ci sono stati girati.