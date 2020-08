TERMOLI. Tra i tanti accompagnamenti verso l'ultimo viaggio terreno di diversi amici, intrapresi negli ultimi 12 mesi, quello che ricordiamo con più tristezza e affetto è quello che fummo costretti a fare per un uomo buono, simpatico e pieno di vita: anche se possono sembrare parole di retorica, vi assicuriamo che non lo sono affatto. Carmine Antrone era un uomo di sport, un padre e marito di famiglia davvero raro da trovare oggigiorno. Se n'è andato il 24 Agosto 2019 (QUI il suo ricordo), con una discrezione e quasi in silenzio.

Sembrava che non volesse arrecare nemmeno un piccolo fastidio, né nei confronti dei suoi amici, men che meno ai suoi cari. Carmine è stato un cittadino termolese esemplare per questa città in cui si è speso tantissimo: nello sport è stato una bandiera per il calcio termolese, una roccia difensiva dove hanno sbattuto e spesso si sono fatti male tanti attaccanti avversari. Una roccia, ma allo stesso tempo un pezzo di pane che non usava la cattiveria per prevalere sugli avversari, ma sfruttava solo la sua potente mole fisica.

Quante risate con lui fuori dai temi calcistici, sempre pronto alla battuta sagace: proverbiali, sotto Natale, le battute durante la tombolata al circolo 78 che, assieme al suo grande amico Peppino Paolucci (che ci ha lasciati un anno fa e che siamo sicuri che Carmine avrà ritrovato), facevano divertire sempre tutti noi. Chissà, ora, le risate che tutti e due staranno facendo fare al personale addetto lì nel giardino dell'Eden tra Angeli e Santi.

Saperlo lassù, sereno, è un conforto per la sua dolcissima metà Paola che con Carmine formava la coppia perfetta assieme ai loro orgogli, i figlioli Francesco e Roberto: ragazzi con la testa sulle spalle come pochi, difficili trovarne tanti così. Possiamo, però, immaginare da chi hanno ripreso, così come anche la giovane nuora Elizabeth che ha dato a lui e Paola la gioia di essere nonno.

Ad un anno dalla sua prematura scomparsa, Carmine verrà ricordato con una messa a suffragio domani, lunedì 24 Agosto alle ore 19,00 presso la chiesa Sant'Antonio, dando la possibilità ad amici e conoscenti di poter dedicare una preghiera a sua memoria.