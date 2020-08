TERMOLI. 180 giorni e 400mila euro per far tornare il Castello Svevo, fortezza del XIII secolo, agli antichi splendori. I lavori, di cui TermoliOnline vi aveva già anticipato i dettagli (LEGGI), inizieranno tra dieci giorni, il 2 settembre per la precisione, e perdureranno per circa sei mesi. Tempi in cui, quella che potrebbe diventare la punta di diamante dell’offerta turistica termolese, verrà posta in sicurezza nei punti che sono stati messi a dura prova dal trascorrere inesorabile degli anni ed a causa dei fenomeni temporaleschi che hanno inflitto ferite sui muri.

Ad essere interessati dagli interventi, grazie al denaro messo a disposizione dalla Regione Molise ed incluso nel piano dei fondi europei POR/FESR/FSE relativi al settennio 2014/2020, saranno sia i terrazzi della fortezza, per i quali è prevista un’opera di impermeabilizzazione, evitando così allagamenti interni futuri, sia l’esterno, con il ripristino dei parametri murari ed il consolidamento dei giunti.

Il progetto rientra nella cosiddetta “Strategia di Sviluppo urbano – Azione 5.2.1” che ha ad oggetto l’intervento di restauro conservativo del “Castello Svevo”, approvato con determinazione dirigenziale numero 2632 del 12 dicembre 2019. Il piano dei lavori vede l’architetto Francesco Paolo Avellino come responsabile unico del procedimento, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono affidati all’ingegnere Filippo Pilla ed all’architetto Marco Pasquale Ioffredi. Ad occuparsi fattivamente dei lavori sarà, invece, la ditta di Colletorto “Impresa Bio Costruzioni s.r.l.”.

L’importo complessivo per questi interventi è di 400mila euro così suddivisi: 263.284,39 euro è l’importo dei lavori a base d’asta, 17.215,61 euro gli oneri per la sicurezza e 274.681,41 euro l’importo del contratto. Si tratta di un primo stralcio di interventi previsti al Castello Svevo: il progetto complessivo, per cui sono stati stanziati 1milione 500mila euro, prevede l’abbattimento del torrino situato sul tetto della fortezza e che, attualmente, ospita la stazione meteo dell’Aeronautica Militare di cui, tuttavia, non si hanno ancora tempistiche certe.