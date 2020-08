Sotto il segno del parcheggio selvaggio: estate da dimenticare in via Sannitica

TERMOLI. “Per quest’anno non cambiare, stesso parcheggio, stessa infrazione”: ci perdoni Piero Focaccia per aver stravolto il ritornello della famosa canzone che accompagnava le estati negli anni sessanta, ma mai frase fu più azzeccata per descrivere il malcostume dei parcheggi selvaggi. Una piaga che imperversa senza remore e rimpianti in tutta Termoli e che, nel periodo estivo, si accentua ed aggredisce le strade di maggior transito della città.

Che sia giugno, luglio o agosto, poco importa: il parcheggiatore abusivo è sempre lì, in agguato, pronto a lasciare la propria auto in sosta vietata, in barba alle regole della strada ed al più comune buon senso che spingerebbe, chiunque, a cercare un’altra sistemazione (come mostrano le foto scattate questa mattina). E così via Sannitica, strada che costeggia il palazzo comunale, diventa un imbuto senza possibilità di uscita: quattro o cinque automobilisti, spesso sempre gli stessi, si arrogano il diritto di posteggiare lì e poco importa se, il loro menefreghismo, sia di intralcio ai mezzi di soccorso, agli autobus urbani o ad altre sfortunate auto che, per svariati motivi, si trovano a percorrere l’arteria.

La situazione si trascina da mesi e, ogni giorno, peggiora: auto lasciate in sosta vietata, spesso anche in curva o sui marciapiedi, senza che nessuno faccia nulla. «È uno schifo – racconta un residente in scooter – Era ora che qualcuno scrivesse qualcosa». «Sono sempre gli stessi – afferma un altro – Parcheggiano la mattina e vanno via la sera, forse vanno al mare». Via Sannitica, infatti, si trascina dietro la maledizione di essere una via molto vicina alla spiaggia del Lungomare Cristoforo Colombo (raggiungibile a piedi seguendo la salita di Corso Mario Milano) e, per questo, è presa costantemente di mira dai maleducati di turno.

I residenti, d’altro canto, chiedono l’intervento della Polizia Locale e soluzioni adeguate al fine di risolvere, una volta per tutte, la piaga dei parcheggi selvaggi: noi di TermoliOnLine abbiamo provveduto, già in passato (del resto non siamo nuovi a denunciare queste situazioni LEGGI - LEGGI), a recapitare il messaggio all’Amministrazione Comunale, inviando documentazione fotografica del problema, nella speranza che, durante la prossima estate, il malcostume venga debellato definitivamente.