TERMOLI. Più corse marittime, non più restrizioni e la voglia di mare e di Italia. Sono questi gli ingredienti che hanno contribuito a una estate magnifica alle Isole Tremiti.

Controcanto magistrale rispetto a una primavera che tra Covid e problemi legati alla Tirrenia aveva fatto lanciare un grido d’allarme al sindaco dell’arcipelago diomedeo Antonio Fentini.

Presenze record alle Isole Tremiti ad agosto grazie anche alla liberalizzazione dei trasporti di linea passeggeri dal porto di Termoli. E' anche boom di imbarcazioni da diporto. Sulle isole, a 24 miglia dalla costa termolese, ne arrivano oltre 350 al giorno. Per il secondo anno consecutivo l'Ente Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con il Gruppo Ormeggiatori delle Tremiti, porta avanti un progetto per garantire sicurezza ai diportisti.

Non solo dal porto di Termoli, da cui si può salpare sia per San Domino che per San Nicola, ma anche da Peschici, dove gli operatori sono stati costretti a triplicare le corse a causa delle migliaia di richieste pervenute.

Poi, arriva anche un messaggio Covid free, dalla nostra inviata speciale Lucia Urbano.