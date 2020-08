Ricoverato in Malattie infettive il 48enne termolese positivo al rientro dalla Sardegna

TERMOLI. Non ci sono nuovi contagi in Molise, come riportato nel bollettino epidemiologico dell'Asrem di ieri pomeriggio, ma c'è un ricovero in più nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Si tratta del 48enne termolese che era rientrato dalla Sardegna e già trovato positivo al Covid alcuni giorni fa. Ha accusato sintomi un po' più seri e così l'Asrem ne ha disposto il ricovero nel capoluogo, dove è giunto nella notte tra domenica e lunedì.

La famiglia del 48enne è in isolamento e i restanti componenti sono stati sottoposti a tampone e altri controlli saranno compiuti nei prossimi giorni.

Attualmente sono due le persone ricoverate in Malattie infettive per coronavirus, oltre al 48enne di Termoli, c'è l'anziana di Sant'Elia a Pianisi, anche lei legata al cluster di rientro, stavolta dalla Lombardia.