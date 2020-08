Rischio contagi e assembramenti, «Non controllate solo il centro, ma anche le zone periferiche»

TERMOLI. Contagi da coronavirus in netto aumento in Italia (non così in Molise) ma sul rischio assembramenti arriva anche il Giancarlo Totaro pensiero: «I contagi da coronavirus in Italia stanno aumentando superando quota mille. I nuovi contagi non portano a buoni propositi i giovani attori, in piena tempesta ormonale, della cosiddetta movida la quale continua rumorosa fino al mattino.

E' sotto gli occhi di tutti. I controlli delle forze dell'ordine non saranno mai sufficienti senza la collaborazione anche degli esercenti di locali pubblici che pure sarebbero e sono tra i primi ad avere interesse a scongiurare una nuova chiusura totale. Qualcuno è andato in giro a verificare il rispetto delle disposizioni di distanziamento e di conformità di somministrazione nei molti locali sparsi al di fuori del "Corso" e dintorni? I locali del "Corso" non devono essere gli unici a rispettare le disposizioni di prevenzione e rispetto di tutte le regole. Per il momento e per fortuna la curva dei contagi tende a salire in divergenza con i dati delle evidenze cliniche della malattia.

Cioè sale il numero dei contagiati ma non quello delle persone con malattia rilevante degna di ricovero o assistenza intensiva. I contagiati al momento sono individui più giovani rispetto alla prima ondata. Siamo alle porte dell'autunno con tutte le sue malattie contagiose a trasmissione aerea ,la scuola sta per riaprire con oltre 8 milioni di giovani individui provenienti da quasi 4 milioni di famiglie, il numero dei contagi sta risalendo in modo evidente eppure non viene percepito a sufficienza il rischio di innescare in questi giorni una bomba pronta a detonare, specie con la ripresa delle attività scolastiche in presenza e che va disinnescata per tempo prima che ritorni a colpire le famiglie e le comunità senili e sanitarie. Nulla di tutto questo deve avvenire necessariamente ma tutto dipenderà dai nostri comportamenti.

Non sappiamo ancora abbastanza del virus e può darsi che le cose andranno benissimo senza alcuno scenario apocalittico, come tutti speriamo, ma al momento avere comportamenti collettivi prudenziali è certamente nell'interesse di tutti essendo l'unica opzione possibile. A fine ottobre avremo delle indicazioni già sufficientemente indicative sull'andamento della epidemia».

Infine, un quesito per il sindaco Roberti: «vorrei porle un semplice quesito: ci sono disposizioni comunali che autorizzano i locali da asporto ad avere tavolini su suolo pubblico? In caso di affermazione si vorrebbe sapere se sono stati verificati i presupposti igienico sanitari di agibilità alla somministrazione e sono rispettati i criteri di assegnazione del suolo, di distanziamento ed igiene previsti. Sentitamente si ringrazia».