LARINO. Sarà anche su base volontaria, ma l’interesse e l’attenzione del personale scolastico molisano, sia docente che Ata, si sono rivelati straordinariamente alti nella fase di prenotazione dei test sierologici facoltativi messi a disposizione dall’Asrem.

In mattinata avevamo pubblicato il tutto esaurito per oggi, 24 agosto, ma nel giro di poche ore, nella sezione dedicata online, dove il personale scolastico può prenotare il test sierologico compilando il form, si è raggiunto il limite massimo per i giorni 24-25-26 agosto è possibile registrarsi dal giorno 27 agosto.

Da venerdì è stata comunicata la scelta nell’ambito distrettuale del basso Molise si effettuare i test all’ospedale di comunità di Larino, nell’atrio del Vietri, dove sono state allestite stanze ad hoc.

Al lavoro dalle 8.30 alle 19 gli operatori sanitari, anche alla presenza di un medico Usca.

I test andranno avanti tutti giorni, escluso sabato pomeriggio e domenica, fino all’11 settembre.

All’ingresso della Casa della Salute, per la tutela di tutti oltre al servizio di rilevamento della temperatura effettuato dal personale del servizio di portierato, il direttore del distretto Giovanni Giorgetta ha fatto installare anche un piccolo ma efficace termoscanner che consente agli utenti di poter misurare in autonomia la temperatura.

Seguendo il percorso dedicato, i docenti e il personale scolastico raggiungono le stanze adibite al prelievo. Qui, nel rispetto della privacy, l’infermiere esegue il piccolo prelievo ematico. Tempo massimo 15 minuti e il dottore fornisce agli utenti il risultato del test e la certificazione attestante l’effettuazione dello stesso.

Le prenotazioni del test consentono di evitare assembramenti e tutto procede al meglio grazie alla professionalità del personale medico ed infermieristico, lo stesso che in questo tempo di pandemia è stato da subito in prima linea per affrontare l’emergenza ed ora questa delicata fase del rientro a scuola.