Crisi idrica in Basso Molise, sindaci chiedono incontro urgente al Presidente Toma

MONTECILFONE. Il Basso Molise ha sete: in questa calda ed afosa estate 2020, molti comuni costieri stanno facendo i conti con la crisi idrica che ha colpito, inevitabilmente, i rubinetti di centinaia di molisani. Acqua a singhiozzo, sindaci costretti a chiudere le centraline negli orari notturni e flussi ridotti sembrano non riuscire a sanare la situazione che, con il trascorrere delle ore, diventa sempre più grave. Neppure l’entrata in funzione dell’acquedotto Molisano Centrale Destro, che di fatto serve i comuni costieri, sembra aver alleggerito la necessità di approvvigionamento idrico.

Nelle scorse ore i primi cittadini di alcuni paesi, vedi Palata o Guglionesi, sono stati costretti a ricorrere alle autobotti per rifocillare i residenti e garantire loro un proprio diritto. Per questo i sindaci Francesco Troilo (Acquaviva Collecroce), Flavio Boccardo (Castelmauro), Mario Bellotti (Guglionesi), Maria Di Lena (Palata) Paolo Cirulli (Tavenna), Costanzo Della Porta (San Giacomo degli Schiavoni), Roberto Di Pardo (Petacciato) Nicola Travaglini (Montenero di Bisaccia) si sono uniti per chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione Molise Donato Toma.

«Egregio Signor Presidente – si legge nella nota inviata - Con la presente la invitiamo ad una riunione presso una delle nostre comunità per affrontare, tutti insieme, il tema della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio. Considerata l'urgenza e la gravità della situazione, abbiamo necessità immediata di incontrarla per cercare di risolvere il problema. Certi di un Suo riscontro positivo. Le porgiamo cordiali saluti».