ROMA. «Oggi ad Amatrice si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del terribile terremoto che quattro anni fa ha devastato il centro Italia, provocando 299 morti e causando innumerevoli danni.

Ad Amatrice ho ascoltato le voci di chi ha subito ferite che non si sono ancora rimarginate. Intere comunità locali sono state decimate: hanno perso i propri cari, hanno perso le case, il lavoro. Molti, insieme al dolore che si rinnova, hanno manifestato la propria rabbia per i ritardi nella ricostruzione. Hanno ragione e continueranno ad avere ragione fino a quando la ricostruzione non sarà terminata.

In questi mesi abbiamo compiuto un grande sforzo per rendere la normativa più snella in modo da velocizzare tutte le procedure di ricostruzione, pubblica e privata. Con le vecchie norme era pressoché impossibile far ripartire i lavori, ma grazie al lavoro del nuovo commissario Legnini, alle misure previste dal decreto di agosto “Rilancio 2” e dal decreto Semplificazioni ora abbiamo gli strumenti necessari per accelerare il processo di ricostruzione. In questo senso, anche il Recovery Fund potrà dare un ulteriore contributo per integrare le risorse già stanziate.

C’è ancora molto da fare, e noi faremo di tutto per mettere in moto, al più presto, soluzioni per risolvere tutti i problemi ancora impantanati nella burocrazia. Per restituire dignità e fiducia a quanti, quattro anni fa, hanno perso tutto: affetti, beni materiali e speranza».

E' il messaggio lanciato in serata dal premier Giuseppe Conte in occasione del quarto anniversario dal sisma del centro-Italia.

A intervenire in mattinata era stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Nella triste ricorrenza del quarto anno dal gravissimo terremoto che provocò nell’Italia Centrale più di trecento vittime e oltre quarantamila sfollati, desidero ancora una volta esprimere ai cittadini di Amatrice, Accumuli, Arquata, Pescara del Tronto e delle altre zone colpite, vicinanza e solidarietà. Il pensiero che si rinnova va, anzitutto, alle vittime e ai loro familiari. E ai tanti che hanno perduto casa o lavoro - e spesso entrambi - in quella notte drammatica. Nonostante tanti sforzi impegnativi, l’opera di ricostruzione dei paesi distrutti - da quel sisma e da quelli che vi hanno fatto seguito in breve tempo- è incompiuta e procede con fatica, tra molte difficoltà anche di natura burocratica. Nello spirito di solidarietà, fondamento della nostra Costituzione, la Repubblica - in tutte le sue istituzioni, territoriali e di settore - deve considerare prioritaria la sorte dei concittadini più sfortunati colpiti da calamità naturali, recuperando, a tutti i livelli, determinazione ed efficienza».