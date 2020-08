La scuola riparte, all'Alberghiero il primo Collegio docenti in presenza post lockdown Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Una scuola strategica, attira allievi (e non solo) da Abruzzo e Puglia, tanto da diventare l'istituto più frequentato in città. Parliamo, naturalmente, dell'alberghiero Federico di Svevia, che oggi pomeriggio ha vissuto un momento importante, diremmo epocale.

La dirigente scolastica Maricetta Chimisso ha avuto la bontà (per qualcuno, forse, l'ardire) di convocare il primo Collegio docenti in presenza successivo alla fase di lockdown. Ricordiamo che la scuola ha subito da marzo in avanti la pandemia più di qualsiasi altro settore pubblico (e anche molto di più di buona parte dei privati) anche se si è salvata scoprendo la portanza della Didattica a distanza.

Decine e decine di insegnanti, tutti nel cortile ampio del plesso di via Foce dell'Angelo, opportunamente distanziati e muniti di mascherina, hanno dibattuto dell'imminente inizio dell'anno scolastico.