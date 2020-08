TERMOLI. Non se ne parla più con la frequenza di un tempo, ma dietro ha lasciato una scia di devastazione, portando alla morte un numero considerevole di palme, a Termoli, in Molise e in Italia.

Fotografato da un residente, Domenico D'Ascanio, in contrada Colle della Torre, un esemplare morto di punteruolo rosso di circa 40 millimetri.



«Non è raro trovarli purtroppo, però ho condiviso questa foto perché molte persone non lo conoscono e magari sono incuriosite da questo coleottero curculionide originario dell'Asia micidiale parassita di molte specie di palme. Nella foto è chiaramente visibile la livrea rosso-brunastra e il lungo rostro ricurvo simile a un punteruolo dal quale chiaramente prende il nome volgare».

LA SCHEDA

Il suo nome scientifico è Rhynchophorus ferrugineus è originario dell'Asia sudorientale e della Melanesia, dove è responsabile di seri danni alle coltivazioni di palma da cocco. A seguito del commercio di esemplari di palme infette, raggiunse negli anni ottanta gli Emirati Arabi e da lì si diffuse in Medio Oriente (segnalato in Iran, Israele, Giordania e Palestina) e in quasi tutti i Paesi del bacino meridionale del Mar Mediterraneo (a partire dall'Egitto dove fu segnalato per la prima volta nel 1992); risalito sino alla Spagna (prima segnalazione nel 1994), raggiunse poi la Corsica e la costa Azzurra francese (2006). La prima segnalazione in Italia è del 2004 e si deve ad un vivaista di Pistoia che aveva importato delle piante dall'Egitto; nel 2005 viene segnalato in Sicilia e quindi in veloce diffusione verso il Nord della penisola: arriva in Campania, portando a morte centinaia di palme secolari in parchi pubblici, quali lo storico lungomare di Salerno, e giardini privati; nel Lazio, torna in Toscana ed è infine anche in Liguria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Segnalato anche nel continente oceanico, nelle Antille olandesi e negli Stati Uniti in California. (Fonte Wikipedia)