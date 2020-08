TERMOLI. Il 1° settembre a Bruxelles, lanceremo la nostra campagna pan-europea, che coinvolgerà più di 50 organizzazioni in tutta Europa e che ha già ottenuto il sostegno di molte figure di alto profilo impegnate a migliorare la democrazia europea e a rivedere i nostri attuali diritti di voto.

A farci scoprire questa iniziativa è stata la termolese Diana Olivastri, «sono di Termoli e faccio parte di Voters Without Borders, un'iniziativa di cittadini europei (ECI) a cura di un gruppo di giovani studenti, professionisti e volontari provenienti da tutta Europa.

La classe politica europea avrà il coraggio di fare un grande passo in avanti e di creare una vera e propria cittadinanza europea, grazie alla quale le persone sono libere di muoversi e risiedere dove vogliono in Europa, usufruendo in pieno del diritto di voto per decidere come spendere le loro tasse nel loro paese di residenza?

Troppo spesso i governi ignorano i cittadini residenti in un diverso Stato Membro e cercano di escluderli dalle elezioni, come già dimostrato dai recenti avvenimenti in Polonia.

Stiamo lavorando per costruire una democrazia “aggiornata” che tenga conto delle attuali sfide e esigenze dell'Unione Europea in cui viviamo».