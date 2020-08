TERMOLI. Tre date, dal 26 maggio al 9 giugno scorsi, ogni settimana, per la raccolta degli sfalci nell'ampia zona residenziale Colle della Torre. Questo fu l'annuncio congiunto di amministrazione comunale e Rieco Sud.

«In accordo con il Comune di Termoli, al fine di agevolare la raccolta degli sfalci e delle potature da giardino, si comunica ai residenti del quartiere Colle della Torre che la Rieco Sud predisporrà un punto di raccolta presso il piazzale di via Pascoli nelle seguenti giornate:

martedì 26 maggio 2020;

martedì 2 giugno 2020;

martedì 9 giugno 2020;

Gli sfalci, legati in fascine o chiusi in sacchi, potranno essere conferiti dalle ore 11 alle ore 14. Il servizio è dedicato esclusivamente al conferimento dei rifiuti verdi, per cui è tassativamente vietato conferire qualsiasi altra tipologia di rifiuto».

Sono trascorsi quasi 3 mesi e non c'è stata più alcuna iniziativa di raccolta collettiva.



I residenti vorrebbero che il servizio di ritiro venisse organizzato in modo differente, rispetto alla prenotazione individuale, per rendere più efficiente e tempestiva la rimozione degli stessi residui vegetali.