TERMOLI. L'ultima volta che siamo stati al Cannarsa, solo un paio di settimane fa quando abbiamo incontrato il Presidente Onorario del Termoli Calcio 1920 Alberto Montano (LEGGI), osservando il manto erboso, una volta vanto della città per come veniva curato, siamo rimasti scioccati perché avevamo ritrovato una boscaglia verde e incolta, con una vegetazione alta che non lasciava più intravedere quel terreno invidiabile di una volta.

Stamattina, passando per caso nei paraggi, abbiamo sentito il rumore di un mezzo all'interno dello stadio: la nostra curiosità ci ha spinti ad entrare ed abbiamo visto con piacere qualcuno che, su un mezzo tosaerba, stava cercando di ridare una parvenza di campo di calcio al glorioso Cannarsa. Il lavoro da fare è tanto e faticoso , chi stava lavorando in quel momento.

Lo abbiamo avvicinato e ci ha riferito che stava facendo quel lavoro a titolo di piacere personale verso l'assessore al ramo sport del Comune (Michele Barile ndr): era lì per ridare un volto accettabile al manto erboso, ma ha trovato una situazione davvero complicata. Ora, per fare il lavoro completo e di perfezione, bisogna che l'Amministrazione indica una gara di appalto. La ditta che se lo aggiudicherà sa già che l'attende un compito arduo. Ma già il fatto che si sta muovendo qualcosa è positivo.