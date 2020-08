Pulita la zona in degrado a Campomarino lido Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. In merito all’articolo pubblicato oggi sul notiziario Ansa e Termolionline, l'assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino, Antonio Saburro, precisa che la zona è stata pulita questa mattina alle ore 6 da ditta autorizzata, in quanto l’amministrazione comunale aveva invito giorni fa (molto prima del comunicato che è stato documentato anche con video) le foto alla ditta per poter programmare la pulizia.

«Tutta la strada che costeggia il vallone due miglia è stata interamente bonificata, mentre il piazzale antistante la spiaggia Caretta Caretta sarà pulito domani mattina.

Ad ogni modo vogliamo far presente che questa zona non rientra ne nell’appalto della differenziata e ne in quello dello spazzamento, ciò nonostante questa amministrazione ha dato sempre molta attenzione anche a questa parte del territorio, tanto è vero che diverse volte la zona è stata bonificata da associazioni di volontariato e da ditta autorizzata senza costi aggiuntivi a carico dell’ente.

Per questo motivo, pur raccogliendo favorevolmente le segnalazioni che arrivano, siamo sempre attenti alle problematiche che riguardano l’ambiente e cogliamo l’occasione per ringraziare sia le associazioni che la ditta per il loro costante impegno al nostro fianco.

Vista la frequenza con la quale la zona viene bonificata, come amministrazione comunale non possiamo far altro che condannare i tanti incivili che purtroppo frequentano la nostra bella località.

Campomarino ha ottenuto la bandiera blu meritatamente, e se gli incivili sono tantissimi non è colpa ne dell’amministrazione e ne della nostra bella località. Quest’anno abbiamo iniziato un’attività più intensa rispetto agli altri anni per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del territorio con successive sanzioni, ma naturalmente il territorio è molto grande e non sempre riusciamo a beccare tutti, ma stiamo ampliando il servizio con stipule di convenzioni con le guardie ambientali che dovrebbero essere da supporto alla Locale Polizia e quindi scoraggiare sempre più gli incivili a gettare i rifiuti per strada con multe molto salate.