«Test sierologici non rilasciano alcuna patente di immunità permanente»

TERMOLI. Il patologo clinico Giancarlo Totaro, ormai voce fuori campo della sanità costiera, ha inviato una nota critica sui test sierologici in vista della riapertura delle scuole. «Prima dell'inizio dell'anno scolastico si stanno effettuando i test sierologici agli insegnanti in tutta Italia. Troppe gli inopportuni convincimenti in merito ai test sierologici rapidi che mi hanno alquanto colpito per la loro possibile pericolosità. Fin qui tutto ok.

Agli insegnanti viene rilasciato il risultato di un test rapido in cui si attesta la presenza o assenza di anticorpi anti-Covid Igg e Igm a oltre due settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Senza entrare nel tecnicismo, ma è sicuramente importante sottolineare che tale determinazione attesta semplicemente, nei limiti della specificità del test, il contatto dell'individuo con il Coronavirus e null'altro di scientificamente provato e bisogna essere chiarissimi che tali test non rilasciano alcuna patente di “immunità permanente”. In conclusione alle persone che fanno questo test per la ricerca degli anticorpi non è possibile garantire per i risultati negativi alle IGG e IGG che al 14 settembre non possano aver nel frattempo contratto il virus ,ed a quelli positivi alle IGG di avere una immunità permanente che protegge dal virus.

Ci sono oltre venti giorni di buco. Quindi un appello a tutti coloro che hanno fatto e faranno il test, qualunque sia l’esito, a continuare a tenere un atteggiamento corretto di prevenzione continuando nell'uso della mascherina, rispettando il distanziamento ed effettuando il frequente lavaggio delle mani».