Referendum: si o no? Vere storie di onorevoli d'altri tempi

MOLISE. Le repliche sono scaturite a causa di un interrogativo comparso su ‘Facebook’:”Ponetevi un dubbio: per il ‘referendum’ si può votare sì?”. La risposta (facile!), almeno per chi non abbia dubbi, è stata pronta:”Occorre un ‘sì’ grande quanto una casa perché i parassiti sono tanti, dal Governo dello Stato sino ai Comuni”.



Vediamo, perciò, come si era partiti ‘illo tempore’, vale a dire nel giugno del 1900 quando fu eletto deputato alla Camera (per il collegio di San Pier d'Arena) Pietro Chiesa, uno dei primi operai ad entrare in Parlamento. Di famiglia di origine piemontese, fu allevato da una nonna; ma, ancora bambino, si allontanò da casa, esercitando vari mestieri, fino a trasferirsi a Sampierdarena (nello Stabilimento ‘Ansaldo’) con la qualifica di operaio verniciatore. Ben presto il suo impegno politico decollò verso il socialismo; ma, poi, fu tra i fondatori del Partito operaio italiani, sino ad aderire alle ideedi Turati, divenendo uno dei capi del movimento a Genova. Nel giugno del 1900 fu eletto deputato alla Camera. I suoi compagni, portuali come lui, raccoglievano denaro per mantenerlo a Roma. Nella pratica, Pietro Chiesa era un ‘martellinatore’ che – anche dopo l’elezionea deputato – continuò in quel suo lavoro. La sua attività consisteva nello stare seduto su di un’assicella appesa ad un cavo che correva lungo le fiancate delle navi. Doveva battere le lamiere con un martello per scrostare la vernice vecchia. Era così povero che, quando doveva recarsi in Parlamento (e doveva passare la notte a Roma), per risparmiare la spesa dell’albergo, prendeva il treno delle Calabrie alle 2 ed andava fino a Battipaglia dove arrivava intorno alle 3 del mattino. Era allora che si svegliava, scendeva e saliva sul treno proveniente da Reggio per arrivare – sempre dormendo – a Roma verso le 9. I deputati potevano viaggiare gratuitamente in prima classe sull’intera rete ferroviariaed il Chiesa profittava almeno di questa concessione. Un altro suo collega, il deputato-contadino Pietro Abbo, socialista di Lucinasco, non disponendo del denaro sufficiente per pernottare a Roma, usufruiva del cosiddetto “permanente” (rilasciato dalle Ferrovie dello Stato) per dormire sul treno Roma-Firenze (andata e ritorno), rientrando quindi il mattino in tempo per l’apertura dei lavori della Camera.

All’epoca solo chi era benestante poteva permettersi di sedere in Parlamento. Quando, nel 1912, fu introdotta l’indennità parlamentare, Abbo poté dormire a Roma e Pietro Chiesa poté fare a meno della colletta dei compagni. Per aggirare lo Statuto albertino (l’esercizio delle funzioni di senatore o deputato non poteva essere retribuito), l’indennità venne giustificata come rimborso delle spese di corrispondenza. Una furbata non molto diversa dalle tante escogitate in tempi più recenti, quando i rimborsi elettorali sostituirono il finanziamento pubblico abrogato dal ‘referendum’. Nel frattempo, nel prosieguo degli anni, sono cambiati il mondo, la natura dell’impegno politico ed i compensi dei parlamentari.

Oggi, dopo i tagli apportati al termine della scorsa legislatura, l'indennità lorda raggiunge la cifra di 10.435 euro, al netto mediamente 5.000 euro. Il rimborso per le spese di soggiorno a Roma è di 3.500 euro, soggetto ad una decurtazione giornaliera di 206 euro per ogni seduta eventualmente saltata dal parlamentare. Il terzo introito è costituito dal rimborso per le spese di segreteria, con una soglia massima di 3.700 euro. Il 50% di questo rimborso è forfettario, l’altra metà deve essere invece rendicontata. Nel resto del mondo i parlamentari incassano grosso modo le medesime cifre, ma sono inferiori di numero (e, soprattutto, non distribuiti in due Camere che hanno gli stessi poteri e che possono avere maggioranze diverse). E’ questa la principale anomalia italiana, a cui finalmente pare che si stia ponendo rimedio. Cosa faremo al ‘referendum’? Voteremo sì o no?

Claudio de Luca