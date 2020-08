Un tampone al distretto Asrem, «Accolta col sorriso in un clima cordiale e disteso»

TERMOLI. Da una lettrice di Termoli, Paola Francesca Verduni, una testimonianza di buona sanità in tempo di Covid.

«Salve, sono una lettrice di termolionline e sono nata e cresciuta in Molise, ho deciso di scrivere questa lettera perché, a mio modesto parere, se da un lato è giusto segnalare i casi di malfunzionento del nostro sistema sanitario, dall'altro è nostro dovere sottolineare anche le occasioni in cui, invece, il comportamento dei sanitari molisani vada elogiato.

Ho letto qualche giorno fa la lettere di sfogo di una madre per le difficoltà incontrate dal figlio al rientro dalla Grecia e, devo dire, che anche io ho vissuto una situazione pressoché identica; difficoltà nell'ottenere risposta da qualsiasi contatto dell'Asrem (per due giorni ho chiamato ben nove numeri diversi senza ottenere nessuna risposta) e confusione nelle informazioni date.

Nonostante questo, insistendo nelle chiamate c'è da dire che,quando finalmente ho ottenuto risposta, ho trovato persone molto cordiali e gentili pronte a dare consigli e ad ascoltare nonostante il caos generale in cui loro per primi si trovano.

Ieri (24 agosto) intorno alle 13:30 sono stata contattata dall'infermiere Covid per il tampone (così come mi è stato garantito questa mattina dalla gentilissima e disponibilissima ragazza dell'ambulatorio dedicato a Termoli) e mi sono recata nel luogo e all'orario indicatomi per effettuarlo.

Il tampone è stato effettuato da un infermiere eccezionale, una persona squisita che, nonostante avesse passato tutto il giorno ad effettuare tamponi (quasi 100 mi sembra di aver capito) mi ha accolto con il sorriso ed ha saputo rendere il clima molto disteso e piacevole, voi penserete che ha solo fatto il suo lavoro ma così non è perché nessuno lo obbliga ad essere gentile e a non giudicare chi magari ha deciso di fare le vacanze all'estero (sono sicura che chiunque, dopo intere giornate passate chiuso in una stanza al piano interrato a fare tamponi con tutto il rischio che ciò comporta, almeno un pochino nervoso sarebbe).

Ho, inoltre, assistito alla sua gentilezza al telefono ed al suo modo di rassicurare le persone e cercare di trovare una soluzione; il tampone, inoltre è stato eseguito in modo impeccabile perché non ho sentito alcun fastidio.

Voglio concludere, dunque, la mia testimonianza ringraziando profondamente l'infermiere del centro tamponi nella sede Asrem di Termoli e tutti i professionisti che, come lui, svolgono il proprio lavoro con passione, professionalità e, soprattutto, umanità in una Regione in cui il sistema sanitario presenta, purtroppo, numerosi e profondi problemi causati da chi sta ai vertici e contro i quali molti dei nostri sanitari sono i primi a doversi scontrare.