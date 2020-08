TERMOLI. Perseverano gli errati conferimenti nel Borgo Antico. Nella mattinata di oggi, 26 agosto, il Responsabile Rieco Sud ha effettuato un sopralluogo lungo le strade del Paese Vecchio, successivamente al servizio di raccolta del vetro e dell’organico da parte degli operatori ecologici. Come emerge dalle foto scattate alle ore 11 di questa mattina, in diversi punti sono stati rinvenuti sacchi di immondizia abbandonati lungo i vicoli e l’ingresso del borgo. Ciò comporta un ulteriore intervento dell’Azienda per la rimozione di rifiuti misti non differenziati, che andrebbero tra l’altro raccolti nella giornata di giovedì, così come previsto da calendario.

Nel rispetto del nostro territorio e verso tutta la cittadinanza che si attiene alle regole della raccolta differenziata, si rinnova l’invito a tutti i residenti della zona ad un corretto conferimento dei rifiuti, che prevede: