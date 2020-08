Non è in pericolo di vita il camionista 54enne di Petacciato travolto dal Tir alla Sevel

PETACCIATO. Non è in pericolo di vita il camionista 54enne di Petacciato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Chieti, dopo l’infortunio sul lavoro subito stamani, intorno alle 9, allo stabilimento Sevel di Atessa. A. S., queste le sue iniziali, era sceso dal proprio mezzo, quando è stato travolto da un collega che stava facendo retromarcia.

L'uomo è rimasto schiacciato ed ha riportato un politrauma da compressione. E' accaduto della zona di carico e scarico merci. Dipendente di una ditta di Torremaggiore, ha rimediato un trauma toraco-addominale grave, ma come già detto, per fortuna non è in pericolo di vita. A ricostruire le modalità dell'infortunio i carabinieri di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi.

L'autocarro doveva scaricare pezzi meccanici per la produzione del Ducato; un dipendente Sevel, accortosi del pericolo, ha cercato di avvertire il conducente del tir suonando il clacson, ma senza riuscire a evitare del tutto l'impatto.