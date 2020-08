Da Termoli a Castel di Sangro per seguire gli allenamenti del Napoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Da Termoli a Castel di Sangro per seguire gli allenamenti del Napoli.

Oggi mercoledì 26 agosto il terzo giorno di ritiro del Napoli finalizzato alla preparazione della stagione 2020/2021.

Dopo una mattinata all'insegna del relax per le vie di Castel di Sangro, alle 17 in punto, io inviata speciale di Termolionline mi sono recata con alcuni tifosi termolesi davanti lo stadio Teofilo Patini.

Esauriti tutti i mille posti, sulle 7mila che l'impianto avrebbe potuto ospitare in situazione di normalità.

Purtroppo l'organizzazione non è stata ottimale, siamo riusciti ad entrare alle 18, perché i cancelli sono stati aperti soltanto in prossimità dell'allenamento e quindi la gente si è accalcata ai vari ingressi.

Sul piano sicurezza tutti con mascherina e doppia misurazione della temperatura.

L'attesa è stata premiata, in tempo per una partitella su meno di una metà campo, 8 contro 8, arancioni contro bianchi, mentre i gialli hanno agito da sponda ai bordi del campo solo quando coinvolti.

Dopo qualche minuto dall'inizio, il gol di Luperto e poi subito pareggio di Ounas per i bianchi. In gol anche Milik di testa, per i bianchi.

Ora spazio ai gialli, contro i verdi, ed escono i bianchi. In gol Lozano e Osimhen. Super-giocata di Insigne che va via a Zielinski e trova il pallonetto sul portiere.

Gran gol anche di Mertens.

Proseguono le partitine fino alle 18.25. Si passa dall'altra metà campo per lavoro addominale con gli esercizi di stretching, con l'allenamento che si avvia alla chiusura.

Alle 18.35, gli azzurri rientrano negli spogliatoi tra gli applausi, allenamento che quindi termina qui.

Per la prima volta siamo tornati allo stadio ed abbiamo potuto riassaporare l’emozione di vedere del calcio, seppur in un allenamento, dal vivo.