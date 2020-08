TERMOLI. Ancora in copertina la splendida estetista termolese Maria Carmela Germinario, che ha festeggiato i 40 anni da poco compiuti col titolo di “Miss Mamma Italiana Web 2020”. Le premiazioni della versione “digitale” del concorso, che si è tenuto nel lockdown. Nella pausa “forzata” causata dal problema sanitario dovuto al Covid-19, quando tutte le realtà legate agli eventi ed ai concorsi di bellezza, sono state costrette a fermarsi, la società sammaurese “Te.Ma Spettacoli” di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, ha ideato “Miss Mamma Italiana WEB”, la versione “digitale” del tradizionale “Miss Mamma Italiana” (uno dei concorsi di bellezza e simpatia più popolari in Italia, giunto quest’anno alla sua 27° edizione). Sono state 55 Mamme, di tutte le regioni d’Italia (ed una mamma italiana residente a Londra), le concorrenti in gara per la 1° edizione di “Miss Mamma Italiana WEB 2020”.

Ad ogni “selezione virtuale”, hanno partecipato 5 Mamme, con un video realizzato da casa propria e con il proprio cellulare (con le indicazioni fornite dall’organizzazione del concorso). Ogni “selezione” è stata visibile sulla pagina Facebook “Miss Mamma Italiana” e sul canale YouTube “Miss Mamma Italiana”. Le modalità di voto erano semplicissime, bastava collegarsi alla pagina Facebook “Miss Mamma Italiana” e mettere un “mi piace” sotto al video della Mamma preferita. Le serate di “selezione” (con cadenza settimanale), sono durate per tutto il lockdown. In occasione di una diretta Facebook, in un’unica serata, sono state protagoniste le 11 Mamme vincitrici di ogni singola “selezione” e le tre Mamme più votate da casa, si sono aggiudicate il titolo di “Miss Mamma Italiana Web 2020” e Damigelle d’Onore.

La vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Web 2020” è Maria Carmela Germinario, estetista, di Termoli (Campobasso), mamma di Sofia. Si è aggiudicata un gioiello in oro, diamanti e pietre preziose “Gioielli di Valenza”. La premiazione “reale”, con tutte le dovute misure di sicurezza, è avvenuta lo scorso fine settimana a Lido Adriano (RA), in occasione dell’ultima selezione del concorso (evento organizzato dalla locale Pro Loco), valevole per le Fasi Finali dell’anno 2020, in programma dal 28 al 30 agosto a Gatteo Mare - Riviera Romagnola.