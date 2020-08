TERMOLI. Staccano parti dalla colonna di via Belvedere e le gettano in via Carlo del Croix, dove transitano le auto dirette al porto.

Di nuovo a parlare di giovinastri perditempo, che non sanno come ingannare in modo positivo il loro tempo e allora se la prendono con statue e arredi urbani.

Così è accaduto che sul Belvedere una colonnina in pietra che regge la lunga ringhiera è stata divelta del pezzo di marmo che faceva da contorno e poi qualcuno per divertimento non trovava di meglio che buttare i pezzi di sotto dove passano le auto.