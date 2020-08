TERMOLI. Quasi casualmente ci siamo accorti che in zona Torretta-Sinarca il Comune di Termoli sta risanando il muro che da oramai tanti anni era diventata la triste cartolina del degrado all’ingresso a Termoli da nord.

Difatti fino a qualche giorno fa il muro si presentava in condizioni pietose con ferri arrugginiti esposti e sporgenti al punto da poter costituire un pericolo per i mezzi in transito. Tuttavia, l’intervento di manutenzione è molto apprezzato anzi con l’occasione ci permettiamo di fornire un suggerimento: la realizzazione di un murales prima che qualche buontempone non si diverta a scriverci sopra con lo spray frasi incomprensibili o peggio.