Test sierologici sul personale scolastico, possibile prenotarsi solo dal 31 agosto

LARINO. Prosegue ininterrotto il flusso del personale scolastico al Vietri di Larino. Decine di insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in fila tutti i giorni, mattina e pomeriggio, per sottoporsi volontariamente al test sierologico in modo da garantire la riapertura delle scuole in sicurezza tutelando la salute soprattutto degli alunni e delle loro famiglie. Oltre che sperando nella propria.

Intanto, proprio a causa del boom di prenotazioni e anche di qualcue disguido, come chi prenota e non si presenta, senza darne notizia. Ma c'è chi ha provato a farlo ed è stato difficilissimo, anzi impossibile, con operatori che consigliavano di fissare più date... ora è possibile eseguire il test soltanto nella settimana dal 31 agosto al 4 settembre, non essendo possbile anticipare e/o posticipare la prenotazione effettuata si chiede di non mandare comunicazione e-mail.