TERMOLI. Situato a Termoli in Via Corsica 185, principale arteria commerciale della città, sorgerà il nuovo parco residenziale e commerciale “Il Faro”.



Il complesso sorgerà sull’area di un mulino abbandonato e fatiscente, che verrà demolito. Verrà costruito un nuovo parco commerciale e tre torri residenziali all’avanguardia secondo le più avanzate tecniche costruttive.

L’intervento va a sposarsi con le recenti normative che prevedono incentivi per il recupero e il miglioramento sismico ed energetico del patrimonio edilizio esistente. I potenziali acquirenti, infatti, potrebbero usufruire di importanti agevolazioni fiscali.

L’ambizioso progetto mira a riqualificare l’intera area che ad oggi versa in uno stato di totale degrado e abbandono. L’idea innovativa è quella di creare un quartiere pensato come un nuovo pezzo di città in cui soluzioni abitative si integrano con un’ampia dotazione di servizi quali piscina, bar, ristoranti, supermercato, pista ciclopedonale, aree per lo shopping e per il tempo libero.

Tutte le unità residenziali avranno grandi terrazze coperte, affacciate direttamente sul mare di Termoli, per godere della brezza marina e dell’incantevole vista sulle Isole Tremiti e sul Gargano e per garantire un elevato comfort abitativo.

Le scelte progettuali sono tutte incentrate su requisiti di ecosostenibilità e antisismicità, di impiantistica avanzata e nel contempo di integrazione con la natura. Le unità residenziali saranno realizzate in classe energetica A4 perfettamente isolate termicamente, con bassi consumi energetici, provenienti da fonti rinnovabili.

Le tre torri, dunque, sono destinate a diventare uno dei nuovi simboli della città, il biglietto di ingresso per chi entra nella città di Termoli.