Rete degli istituti Alberghieri a confronto con la Ministra Lucia Azzolina

TERMOLI. Come avevamo annunciato tre giorni fa, dando notizia del primo Collegio docenti in presenza all’istituto alberghiero Federico di Svevia, ieri c’è stato l’incontro in video-conferenza tra la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e la rete degli Istituti Alberghieri Re.Na.I.A. Ad anticiparci questo appuntamento era stata proprio la dirigente scolastica dell’istituto di via Foce dell’Angelo Maricetta Chimisso (già vice sindaca di Termoli nell’amministrazione Sbrocca). Rendez-vous a distanza avvenuto nella mattinata di mercoledì su impulso del presidente della Rete Luigi Valentini, dell’Alberghiero di Giulianova. Vi ha preso parte la stessa professoressa Chimisso.

Il presidente ha illustrato la composizione della rete, ricordando che gli Alberghieri costituiscono quasi il 50% dei professionali in Italia. È intervenuto anche il professor Luca Dordit dell’Università di Udine, che ha riflettuto sulla didattica a distanza, che non può essere una cassetta di pronto soccorso, ma deve diventare una modalità ordinaria di istruzione: nell’era digitale la “strumentalità” non è il fine, ma supporto, completamento e integrazione di un processo di insegnamento/apprendimento basato sulle competenze. La ministra Azzolina ha rivendicato le misure e le risorse impegnate per il contrasto alla pandemia e l’urgenza di ricondurre l’istruzione nell’ambito di procedure stabili, ordinarie, e non emergenziali ed estemporanee. Ha ribadito il lavoro che il governo sta facendo per la scuola, dall’assunzione di 97.000 unità di personale in più per contrastare l’emergenza Covid, alla digitalizzazione delle graduatorie, ai concorsi, ai miliardi di euro investiti in tecnologia, arredi e interventi edilizi, lavoro che costituisce un modello anche per gli altri Paesi.

Il 14 settembre riapriranno le scuole: gli studenti, che negli istituti scolastici sono tenuti a rispettare le rigide regole del distanziamento, hanno al di fuori le relazioni proprie dei ragazzi. Non può esserci certezza, ma l’invito per tutti ad adottare comportamenti responsabili. Tra questi, l’opportunità dell’esame sierologico per il personale della scuola. Un ultimo spunto di riflessione è stato lo svolgimento in sicurezza dell’alternanza scuola-lavoro (oggi Pcto), che è vitale per il comparto alberghiero e soffre in questo momento dei rischi legati all’esposizione al contagio, manifestatosi con maggiore incidenza proprio nel settore del turismo.