TERMOLI. Sport, arte, gusto e voglia di scoprire. Sono le finalità che si prefigge il Trekking urbano che tende a sviluppare una forma di turismo dolce con l’accompagnamento di turisti, appassionati e visitatori lontani dai circuiti urbani solitamente più conosciuti.

Quest’anno, grazie all’interessamento dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo e dell’assessore Michele Barile, anche la città di Termoli parteciperà alla XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano “Com’è green la mia città” che si terrà il 31 ottobre prossimo in diversi centri della Penisola.

Un’adesione voluta per promuovere tutti gli angoli più caratteristici della città adriatica e per far conoscere itinerari “diversi” caratterizzati da dislivelli e scalinate che costituiranno il percorso prescelto.

Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa è possibile consultare il sito web trekkingurbano.info

Per quanto riguarda Termoli è previsto un percorso di dieci chilometri di difficoltà media con partenza alle 9.30 da Piazza Vittorio Veneto. Tre ore è la stima del tempo di percorrenza del tragitto compreso le soste.