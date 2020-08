TERMOLI. Un incendio è divampato intorno alle 16 lungo la ferrovia adriatica nei pressi della stazione Porto di Vasto, più precisamente in località Mottagrossa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, 1 elicottero e quattro squadre della Protezione Civile. Due da Vasto, 1 da San Salvo e 1 da Casalbordino.

Il traffico dei treni è stato sospeso momentaneamente. In particolare il traffico è rallentato in direzione Pescara e permane sospeso in direzione Bari. Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni in direzione Pescara.

Treni direttamente coinvolti:

• FA 8865 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FA 8889 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• FB 8890 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Bari Centrale (19:00)

• IC 614 Bari Centrale (13:55) - Bologna Centrale (21:00)

• R 12090 Termoli (15:40) - Pescara (16:55)

• R 12124 Termoli (16:40) - Pescara (17:55)

• R 12085 Pescara (17:05) - Termoli (18:20)

GUARDA IL VIDEO: