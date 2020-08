Test sierologici, tamponi e reagenti: parla il direttore generale dell'Asrem Florenzano

CAMPOBASSO. Sono circa 900 i test sierologici effettuati fino ad oggi dall'Azienda sanitaria regionale del Molise sul personale scolastico che sta partecipando allo screening su base volontaria. Lo riferisce, interpellato dall'Ansa, il direttore generale Oreste Florenzano.

Al momento, non si segnalano casi di positività. «Avevamo avuto qualche segnale sierologico - ha spiegato Florenzano - ma al successivo tampone non abbiamo avuto positività». Intanto dall'Asrem fanno sapere che il calendario delle prenotazioni è saturo fino ai primi di settembre.

Interpellato anche da TeleRegione, il direttore generale Florenzano ha ribadito come il focus sui cluster di rientro dalle vacanze è davvero importante e vede impegnata l'Asrem in prima linea senza tregua.

«E' da lì che dobbiamo difenderci, per evitare che si allarghino i contagi in modo esponenziale». Poi, una battuta sul reperimento di tamponi e reagenti, «Abbiamo sollecitato la centrale unica di committenza a predisporre una gara per forniture più massicce, in attesa ci siamo organizzati con una procedura interna per garantirci quegli approvvigionamenti necessari, stando attenti a quanto avviene sia in sede nazionale che internazionale, dove c'è una vera guerra in atto».