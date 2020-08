TERMOLI. Suor Elvira Tutolo, missionaria in Africa, ringrazia Angela Rusciano per il dono ricevuto. "Siamo grati alla provvidenza in un momento particolarmente difficile" scrive la fondatrice del Centro di Kisito a Berberati, nel Centrafrica alla quale sono giunti i proventi della vendita del libro " Arriva il Tempo", presentato a Termoli qualche giorno fa. La volontà manifestata dall' autrice si è concretizzata in una somma congrua devoluta in beneficenza per le necessità del Centro di questa piccola ma appassionata suora partita da Termoli oltre 25 anni fa per dedicarsi ai ragazzi di strada strappandoli alla guerra e alla povertà, dando loro la possibilità di poter costruire un futuro migliore.

L'autrice del libro ha con la suora un rapporto antico, sua è un' intervista pubblicata un paio di anni fa su Meteora la rivista della Fidapa, di cui è presidente in carica, dal titolo "Elise bambina a Berberati" e che ha trovato spazio nell' inserto dedicato ai diritti della bambina. Si parla delle difficili condizioni in cui vivono le bambine in quei luoghi così provati da guerre civili, lacerazioni e povertà con la storia di Elise, ragazza esemplare con la sua delicata storia personale. "Nulla o poco cambia, anzi peggiora anche per difficoltà politiche. Oggi in questi paesi c'è l' embargo - scrive la suora nella sua nota di ringraziamento - i ragazzi del centro di formazione raccolgono le arachidi e coltivano l'Arthemisia, un'erba adoperata per prevenire la malaria".Il gesto di generosità dell' autrice non è il primo né l' unico, come altri in precedenza, ha un valore ed un senso per una donna specialeche ha scelto di dedicare la sua vita agli altri negli angoli remoti dell' Africa dove le suore dell' Ordine di Santa Giovanna Antida a cui appartiene, si recavano per missioni sanitarie.

La creazione del Centro Kisito, luogoeducativo e di formazione ha meritato a suor Elvira il riconoscimento di commendatore della Repubblica italiana, onorificenzadi cui è stata insignita dal presidente Mattarella lo scorso anno al Quirinale. Inserita nel novero dei nuovi eroi la suora termolese, è stata accolta nella sua città dalle autorità locali e dal vescovo della diocesi Gianfranco De Luca. Nella stessa circostanza, Angela Rusciano e la direttrice di Meteora Fernanda Pugliese, hanno consegnato alla suora la copia della rivista con l' intervista rilasciata, corredata da immagini, servizi e inchieste sui diritti umani e in modo particolare di quei ragazzi, bambine e bambini ai quali la suoraha dedicato vita, impiegando le sue energie anche nella ricostruzione di relazioni parentali naturali e di affido.