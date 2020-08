TERMOLI. Continua il lavoro di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale. Gli interventi delle ultime ore hanno interessato diverse zone della città, tra cui il parco comunale Girolamo La Penna dove è stato effettuato lo spazzamento e lo svuotamento dei cestini, la zona di Pozzo Dolce – che purtroppo versa in uno stato di degrado – con la rimozione di rifiuti di ogni tipo, dalle bottiglie di vetro alle buste abbandonate, elettrodomestici e mobilio.



Purtroppo sono ancora troppi i casi di conferimenti illeciti dei rifiuti e di un utilizzo improprio dei cestini gettacarte, vicino ai quali vengono depositate buste di rifiuti non differenziati, ingombranti e persino carcasse di motorini. Il risultato è la presenza di diverse discariche a cielo aperto sia in periferia sia lungo le vie centrali della città e in prossimità delle spiagge.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio; è necessario creare un circolo virtuoso, perché se il degrado chiama degrado, la cura e il civismo creano attenzione e rispetto.

L’abbandono dei rifiuti, oltre ad essere fonte di degrado per l’ambiente e per la città di Termoli, è anche un comportamento illecito che comporta un aumento dei costi per la gestione dell’igiene urbana che il Comune, e di conseguenza i cittadini, devono sostenere.