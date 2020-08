Come bere acqua buona (con l'aiuto del Comune) e risparmiare sui costi

MOLISE. Certe ordinanze estive – come quelle sui consumi d’acqua – risultano veramente assurde, soprattutto perché costantemente copiate ed

incollate da tutti i Sindaci che ne vietano l’utilizzo per gli scopi definiti … “non alimentari”. Solitamente il provvedimento ordinatorio impone il divieto di prelevare (o di utilizzare) l’acqua erogata dal Servizio pubblico per innaffiare prati, giardini e orti, per lavare veicoli e per riempire piscine (o, comunque, per ogni altro uso diverso da quello alimentare domestico).

L’inosservanza comporterebbe l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura prevista da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500. Ciò vuol dire che si rischia un’afflizione pecuniaria di 50 €, importo pari al doppio del minimo edittale, sempre che - sulla scorta del Regolamento comunale – non sia prevista un’applicazione diversa in ragione della gravità. E’ appena il caso di sottolineare che la dizione ‘usi non alimentari’ è priva di contenuto e censurabile da un Ufficio – quale che sia – del Giudice di pace, mal comprendendosi perché non possa essere ricompresa nella elencazione l’acqua utilizzata per la cura dell’orto o per la tenuta del giardino di casa. C’è chi serba costantemente, per un anno intero, la cura di un pezzo di verde esposto al pubblico per poi doverne registrarne lo sfiorire nel corso dell’estate per non potere utilizzare l’acqua solo perché la Regione Molise ‘regala’ la sua alla Campania ed alla Puglia.



La quantità di acqua consumata in media ogni giorno da una persona ammonta a circa 3.800 litri (corrispondenti a più di 30 vasche da bagno); ma solo 250 sono utilizzati per le attività domestiche. Il resto se ne va in produzione e consumi quotidiani di alimenti, beni e servizi. Per esempio, la carne bovina è l'alimento che richiede le maggiori quantità di acqua (15.500 lt./kg, pari a oltre 140 acquari!), rispetto ai 4.800 lt. necessari per produrre un kg di carne suina ed ai 3.900 per quella avicola. Le noci e le nocciole (circa 9.000 lt/kg) si piazzano al secondo posto in questa particolare classifica, seguite dall'olio di girasole (circa 6.800 lt per ogni litro). Il formaggio raggiunge i 5.000 lt/kg (circa 150 litri a fetta!), lo zucchero 1.500, il latte 1.000 e la frutta 970 (una mela vale circa 82 litri). Per la pasta occorrono 1.700-1.900 lt. di acqua, per una pizza circa 1.200. Le

verdure sono l'alimento che necessita della minore quantità di acqua: 325 lt/kg. In base a questi dati è stato calcolato che limitare il consumo di carne o pesce ad un paio di volte alla settimana consente di risparmiare in media circa 2.500 lt di acqua al giorno. Alla luce di questi consumi, mal si comprende perché limitare i cittadini con certe ordinanze sindacali che fanno risparmiare ben poco. Ed ecco perché ci parrebbe ben più operativo che un Comune adottasse – come a Pesaro – le cosiddette ‘Case dell'acqua’ dove è possibile prelevare, tutti i giorni (h 24), l'acqua controllata dell'acquedotto in forma refrigerata e frizzante al prezzo di solo 5 cent/lt. Realizzate da un’Azienda privata, sono il risultato dell’impegno di quel Comune per promuovere il consumo consapevole di acqua di rete. Una buona abitudine che consente la riduzione dell’uso di bottiglie PET ed un notevole risparmio economico. Il liquido che esce dalle Case dell’Acqua proviene direttamente dalla rete dell’Acquedotto locale ed è, quindi, la stessa che esce dal rubinetto di casa. L’unica differenza è rappresentata dalla temperatura,

nel senso che l’acqua è resa - se necessario - più fresca, grazie al sistema di refrigerazione applicato ‘in loco’, e dalle eventuali bollicine per farla diventare frizzante. Difatti l’obiettivo principale è quello di promuovere la qualità dell’acqua erogata dall’acquedotto, su cui vengono eseguite - ogni anno - oltre 70mila analisi, tenendo monitorati i punti di prelievo e le reti attraverso un preciso piano di controlli. Bere acqua del rubinetto in sostituzione della minerale è quindi una scelta sicura, ma è importante sottolineare anche i benefici economici e ambientali che comporta. Considerando un consumo medio di 1.000 lt/ anno per una famiglia di 3 persone ed un prezzo di 25 cent/lt di alcune acque minerali in commercio, la spesa per l’acqua minerale è di circa 250 euro all’anno. La spesa per la stessa quantità di acqua proveniente dall’acquedotto è invece di circa 2,4 euro all’anno.

Claudio de Luca