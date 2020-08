TERMOLI. Nella mattinata di oggi 28 agosto la Rieco Sud ha completato i recuperi dei rifiuti abbandonati in contrada Marinelle e zona Bufalara, con l'utilizzo di un mezzo dotato di braccio meccanico per la rimozione di rifiuti di ogni genere.

Tali interventi rientrano nei compiti della task force allestita dalla Rieco Sud, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune di Termoli e il Comando dei Vigili Urbani, per monitorare il territorio durante tutto il periodo estivo al fine di contrastare gli abbandoni incontrollati dei rifiuti e rimuovere le numerose discariche a cielo aperto presenti in alcune zone del territorio comunale, dove si registrano problemi per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, l’errato conferimento sia negli orari che nelle modalità e il non utilizzo dei contenitori forniti ai cittadini dalla Ditta.