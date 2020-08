Si realizza una storica incompiuta, appaltati i lavori di collegamento alla statale 87

CASACALENDA. Il Cratere sismico frentano, quello del 2002, negli anni ha vissuto disagi non solo legati alla ricostruzione post sisma, ma anche per la carente viabilità interna. Meno male, qualcosa si muove e tra Bifernina e statale 87 si sta per completare una storica incompiuta.Un’opera attesa da oltre vent’anni che non ha perso la sua utilità in un’area strategica per i collegamenti. Una volta completata potrebbe rappresentare anche una valida alternativa alla Bifernina spesso al centro di lavori, semafori e disagi da bollino rosso. La Provincia di Campobasso ha appaltato i lavori per ultimare la strada che collega il bivio di Casacalenda all’ex stazione di Bonefro-Santa Croce e al bivio per la Statale 87 verso il capoluogo di regione.

L’intervento è stato possibile grazie al nuovo finanziamento assicurato negli scorsi mesi dalla Giunta Toma con un milione di euro. Un progetto che si inserisce in un piano finanziario che punta a migliorare la viabilità e a completare delle opere incompiute che potrebbero dare impulso ai collegamenti in un territorio dove le infrastrutture rappresentano una condizione indispensabile per pensare anche a un possibile rilancio economico e produttivo. Un intervento significativo, sostenuto tra gli altri dall’ex consigliere regionale, Nico Romagnuolo, che darà impulso anche al miglioramento della viabilità nell’area dell’ex cratere sismico del 2002 e, più in generale, di tutto il territorio. Tempi di percorrenza abbattuti, più sicurezza e una alternativa alla Bifernina grazie alla superstrada già realizzata che da Casacalenda collega in pochi minuti alla principale strada della regione. Una volta consegnati l’impresa che si è aggiudicata i lavori avrà centoventi giorni per completare viadotti, allacci e altre opere già realizzate e in attesa di un ultimo tassello.