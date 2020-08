TERMOLI. Irrigazione fuori controllo in viale San Francesco, nel cuore di Colle Macchiuzzo.

Il video e le foto che ci ha fornito un nostro lettore mostrano il pericolo corso ogni sera soprattutto per chi transita in sella a scooter, moto e ciclomotori, per via del continuo sversamento di acqua che sarebbe destinata all'annaffiamento dell'aiuola della rotatoriatra via dei Gigli e via degli Aceri, dove come l'acqua va a finire per strada. Ieri sera, un altro ragazzino è scivolato con lo scooter, per fortuna senza essersi procurato danni fisici.

Questa situazione va avanti da diverso tempo, anche in altre rotonde della città, magari con piccoliinterventi di manutenzione per regolare il gettito dell'acqua si risolverebbe un problema e magari si potranno evitare anche spiacevoli e pericolosi incidenti.