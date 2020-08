Lavori in Tangenziale a Termoli, chiusura alternata delle rampe per Foggia e Pescara

TERMOLI. Per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata relativi all’adeguamento delle opere idrauliche, si rendono necessarie alcune limitazioni al transito lungo la Tangenziale di Termoli (SS709).



Nel dettaglio – fino al prossimo 2 ottobre – è attiva la chiusura alternativa delle rampe di svincolo da e per la SS709 dal km 7,600 al km 8,100, sia in uscita direzione Foggia che in entrata direzione Pescara.

Le interdizioni delle rampe verranno effettuate in funzione dell’avanzamento dei lavori e della fluidità della circolazione.

Inoltre, sempre fino al prossimo 2 ottobre, è attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari, dal km 7,600 al km 8,350.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 30km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.