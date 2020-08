Dichiarati inagibili alcuni locali e appartamenti in via Mario Milano

TERMOLI. Due giorni fa Vigili del fuoco in via Mario Milano per un sopralluogo al civico 52.

Ebbene, dopo la relazione tecnica, l'amministrazione comunale ha dichiarato inagibili alcuni locali e appartamenti al piano terra e all'interrato.

Lo stralcio dell'ordinanza datata 28 agosto.

PREMESSO CHE: con nota acquisita al prot. n. 44270 del 27.08.2020 il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha comunicato l'intervento del 26.08.2020 rif. Prot. n. 7664 del 27.08.2020, per l'interdizione di alcuni locali situati in via Milano n. 52 e 54 ricadenti sul territorio del Comune di Termoli; VISTA all'uopo la relazione di servizio del predetto Comando, intervento fono N° 2437 del 26.08.2020, dalla quale risulta accertato quanto segue (si riporta testualmente): “ si comunica che in data 26/08/2020, alle ore 18:30 circa, squadra VV.F. di questo Comando è intervenuta per dissesto statico in via Milano s.n.c.( presumibilmente 54) e via Milano 52, nel Comune di Termoli. Il personale VV. F. intervenuto constatava danni agli elementi strutturali in due zone del solaio del locale commerciale, al piano terra ed attualmente non occupato, situato al numero s.n.c.( presumibilmente 54). A causa della presenza dei suddetti danni, al fine di salvaguardare l'incolumità degli occupanti, si è ritenuto necessario interdire gli ambienti del locale commerciale interessati e quelli immediatamente sovrastanti, al primo piano, mediante apposizione di nastro bicolore.... l'interdizione dei locali si rende necessari fino alla verifica strutturale da parte di un tecnico abilitato e all'esecuzione dei lavori di ripristino; data la tipologia dei solai, è opportuno che la verifica strutturale sia estesa a tutti i solai del locale commerciale sino al numero s.n.c. (presumibilmente 54).

CONSIDERATO CHE: nella succitata nota dei Vigili del Fuoco non si esclude una evoluzione peggiorativa dello stato delle opere interessate; tale fenomeno di degrado risulta essere pericoloso sia per la pubblica incolumità che per i fruitori abituali, proprietari e/o affittuari dei locali/zona oggetto di dissesto statico; al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile, questo Ente avvia la procedura nei confronti degli interessati;



vengono formalmente dichiarati INAGIBILI per quanto rilevato dai Vigili del Fuoco e da questo ufficio tecnico, per quanto riferito in narrativa, a tutela della privata e pubblica incolumità da intendersi qui integralmente richiamate;

ORDINANZA n. 160 del 28-08-2020,