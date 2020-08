Alla Mostra del Cinema di Venezia con l'Accademia Pizza Doc, vai Armando!

TERMOLI. Si chiama Armando Scalella e nonostante la giovane età, ha 23 anni, vanta già esperienze di livello come chef sia in Italia – attualmente lavora a Termoli – sia all’Estero.

Ci occupiamo di lui poiché a settembre, tra pochi giorni, rappresenterà il mondo della pizza niente meno che alla mostra d’arte cinematografica di Venezia, che inizierà mercoledì 2 per poi concludersi il 12 settembre.

«Sarò presente alla mostra cinematografica a Venezia con l'accademia Pizza doc come unico molisano, attraverso questa mia esperienza personale vorrei incentivare e spingere anche le persone della nostra regione a mettersi in gioco, ho raggiunto questo risultato dopo molto lavoro con l'accademia, che mi ha permesso di cogliere questa opportunità.

Alla fiera oltre che essere presenti come accademia nazionale rappresentandola, prepareremo pizze elaborate per la degustazione, con la dimostrazione accademica in arte bianca a celebrità del cinema».

Armando è uno dei responsabili dell’accademia nazionale Pizza Doc. I suoi primi passi li ha mossi grazie alla formazione avuta col diploma dell’istituto alberghiero Federico di Svevia, a Termoli. Ha maturato esperienza nella ristorazione dall'età di 16 anni nelle cucine, pizzerie e forni.

In bocca al lupo Armando, rappresenta Termoli e il Molise al meglio.