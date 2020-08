CAMPOMARINO. Si chiama Cristina Borsetto, viene dal Veneto, precisamente da Padova. Ha scelto la spiaggia di Campomarino lido per trascorrere una parte delle vacanze di agosto, assieme al marito e ai due figli.

L’ennesima occasione per dimostrare che il Molise esiste e resiste, insomma, non c’è solo Selvaggia Lucarelli, ma tante persone che sono attratte dallo scoprire un territorio ai loro occhi intonso e fors’anche incontaminato. Ma è per davvero così?

I luoghi meritano, la civiltà delle persone demerita. E’ racchiuso in questo giudizio dicotomico quanto scoperto da Cristina, che ieri peraltro ha dedicato un giorno per ammirare cascate naturali e altri scenari di pregio del Molise.

Ci ha contattato a metà settimana per denunciare a Termolionline quello che secondo lei non va, posti meravigliosi ma avversati dall’incuria con cui residenti e probabilmente pure turisti inquinano e deturpano aree di pregio.

«Ci teniamo alle nostre spiagge – ci dice - anche se sono del Veneto, le considero un po' mie, come tutti noi. Frequento il tratto di spiaggia libero compreso tra lo stabilimento Nettuno e la cosiddetta baietta, che qui chiamano “le piscine”, purtroppo sono giorni che raccolgo bottiglie rotte interrate nella sabbia, a seguito dei falò notturni che vengono organizzati e accesi sistematicamente. Tutto questo è inaudito e pericoloso, danneggia una spiaggia bellissima. Non è ammissibile una situazione simile, viene reiterata nel corso dell’estate, a quanto pare».

Insomma, l’ennesima lezione che ci viene offerta da chi scopre il Molise nella sua bellezza ancora brada, ma ci fustiga per la scarsa tenuta che sappiamo farne, per non parlare di valorizzazione, lemma ancora sconosciuto ai più.

Come mai avete scelto Campomarino? E' la prima volta?

«Abbiamo scelto Campomarino perché abbiamo letto una recensione positiva su Sette, il settimanale del Corriere della sera. Parlava di bel mare, poco conosciuto. Di spiaggia bella. In effetti aveva ragione, il mare è bello come e più di certi posti della Puglia, il tratto di spiaggia è delizioso».

Bene, in quanti siete, quanto vi tratterrete e che ospitalità avete scelto?

Mi sono fermata qui in questo tratto perché c'è una baietta che sembra una mega piscina adatta ai miei figli, siamo io, mio marito e due bimbi di 6 e 7 anni. Siamo qui da sabato scorso e ci fermiamo fino a domani, domenica. Alterniamo spiaggia e tour nell’entroterra, sia in provincia di Campobasso che di Isernia, alla scoperta di paesini e borghi.

Proprio ieri siamo stati a Bagnoli del Trigno, Isernia, alle cascate di Carpinone, al Santuario della Madonna di Castelpetroso e sul ponte Tibetano di Roccamandolfi.

Abbiamo trascorso una settimana in Abruzzo, prima di venire in Molise, a Villa Rosa. A Campomarino abbiamo scelto un appartamento in paese».

Laurea a pieni voti, dunque, alla nostra regione, ma la lode viene meno a causa della mancanza di rispetto verso la natura.

«Non ce la faccio a rimanere indifferente quando vedo certe cose, specie pezzi di una bottiglia che ho trovato sotterrata nella sabbia. Ho dovuto scavare con un bastone per recuperare il pezzo più grosso. Ho mandato una mail ai Vigili urbani, ma dopo ho pensato che sia più efficace con voi. Parlando con qualcuno del posto, comunque, denunciano tutti poca cura della spiaggia e in particolare della pineta. In effetti, mi duole dirlo, ma noto che molta gente giovane del posto non capisce la fortuna che ha. Pensi che persino all'inizio della pineta fanno i falò. Non si rischia un incendio? Nelle spiagge del nord non permettono accessi in spiaggia la sera, qui hanno la fortuna di poterlo fare, ed è bello che sia così, ma non a questo prezzo.

Passeggiando in questo tratto di spiaggia si trovano ogni giorno bottiglie di vino, birra, superalcolici, accendini e basta il colpo d’occhio per accorgersi di tracce di falò. Il Molise è bello, ha tante potenzialità ma non riescono o non vogliono valorizzarlo. Località meravigliose, si mangia bene ma posti come Campomarino lido per esempio non sono tenuti benissimo, a causa dei rifiuti presenti, ad esempio. Prima di entrare in paese a Campomarino sono passata per la zona industriale, rifiuti lungo la strada, brutto da vedere. Ci sono tanti tratturi, sarebbero da valorizzare con qualche progetto. Ci vogliono idee e finanziamenti, in ogni caso tornerò sicuramente Comunque continuate a lottare per il Molise. Io porterò con me la mia esperienza positiva».