I vertici nazionali della Città dell'Olio a Colletorto

COLLETORTO. Giovedì scorso a Colletorto si è tenuto il primo incontro del coordinamento regionale Città dell'Olio Molise. Con la presenza del presidente nazionale Sonnessa, del vicepresidente Bonechi e del direttore nazionale Balenzano.

Il coordinamento regionale era composto dal coordinatore Paglia di Colletorto, il vicecoordinatore Vicario Ottaviano di Venafro e i vicecoordinatori Senese di Guglionesi, Faiella di Sant'Elia a Pianisi e il dottor Malorni di Termoli delegato nazionale Città dell'Olio Molise.

Si è discusso delle linee programmatiche e delle strategie che verranno messe in campo per dare più forza e visibilità ai vari coordinamenti regionali. Tre cose hanno maggiormente entusiasmato il gruppo direttivo nazionale: l'immensa area olivetata del nostro paese vista dall'alto della Torre Angioina, lo stemma di Città dell'Olio che troneggia nella sala consigliare del nostro comune e l'entusiasmo che stiamo mettendo nel nostro lavoro per conto dell'associazione nella regione da parte di questo nuovo direttivo.