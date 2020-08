TERMOLI. «Sarà il caso di bussare alla porta? “Toc toc!”»

Non è Tik Tok, ma Toc toc, alla vecchia maniera, la sanno lunga al comitato di zona di Via Udine e dintorni.

«Non ci è mai piaciuto essere petulanti, ma allo stesso tempo non ci piace essere presi in giro, anche se potrebbe essere stato fatto senza cattiveria. Infatti riteniamo che possa trattarsi di semplice dimenticanza il fatto di non aver adempiuto a quanto ci fosse stato detto qualche tempo fa (giugno), in occasione della rimozione, lo ricorderete, dei cartelli “anti-deiezioni” che erano stati apposti da cittadini volenterosi in corrispondenza delle aiuole spartitraffico di nuova realizzazione in Via Udine. La rimozione era stata disposta con la motivazione che i cartelli in questione non fossero conformi a quelli contemplati nelle norme del Codice della Strada.

Non abbiamo polemizzato sul fatto che i cartelli, conformi o no, servivano unicamente a ricordare ai cittadini che esistono degli obblighi di legge cui non dovrebbero cercare di sottrarsi (oltre che ad avere rispetto delle cose comuni), e quindi abbiamo atteso pazientemente che venissero posizionati i cartelli “conformi” da parte del Comune di Termoli, così come ci era stato assicurato.

Ed invece eccoci qui, a ricordare a chi di dovere che ogni promessa è debito e che quindi ci aspettiamo che chi è stato così solerte alla rimozione dei cartelli non conformi, lo sia altrettanto per posizionare quelli conformi, come quello che abbiamo visto infisso nell’aiuola del marciapiedi centrale di via Firenze.

Il nostro bussare alla porta varrebbe anche per l’ancora inevasa richiesta di cestini per il conferimento di rifiuti occasionali e quelli per le deiezioni canine di cui il nostro quartiere è totalmente privo, eccezion fatta per quello annesso alla fermata autobus di nuova installazione in corrispondenza dell’incrocio di via Udine con Via Pertini.

Purtroppo abbiamo imparato che la maggioranza delle persone hanno necessità di essere “guidate” ad avere atteggiamenti più rispettosi del bene comune attraverso una serie di incentivi e disincentivi a seconda delle situazioni, e che pertanto continua ad essere opportuno il fatto di continuare a lanciare messaggi volti a redarguire i comportamenti poco rispettosi dei diritti altrui. Come, tra le altre cose, il fatto che qualcuno continui a parcheggiare ancora la propria autovettura sul marciapiedi a raso nel tronco nord di Via Udine, marciapiedi che adesso pare essere sempre più utilizzato dai pedoni. Perché dunque continuare ad ostacolare i pedoni costringendoli a deviazioni sulla strada carrabile?



Qualche controllino occasionale, da parte dei vigili, non guasterebbe. Se si diffondesse il messaggio che la carenza di senso civico potrebbe causare “perdite economiche” a coloro che ignorano le regole della civile convivenza, probabilmente staremmo tutti più attenti a rispettarle».