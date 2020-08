TERMOLI. Contrade Termoli Nord: ha riscosso grande successo l'iniziativa promossa dall’omonima associazione di quartiere per festeggiare i 25 anni dalla nascita del sodalizio.

Alla manifestazione tenutasi presso il "Caffè dei poeti", punto di aggregazione per gli abitanti dei quartieri a Nord di Termoli, hanno partecipato, pur nel rispetto delle restrizioni imposte dalla attuale situazione pandemica, numerosi cittadini e sono intervenuti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Ferrazzano assieme agli assessori Barile e Ciciola, aperti al dialogo coi residenti per apportare alcune migliorie ad una zona della città sempre più popolata e che, pertanto, necessita di un ampliamento dei servizi e delle infrastrutture.

Per l'occasione, è stato presentato il 25esimo numero de 'L'eco delle contrade', pubblicazione informativa che ha ripercorso la storia dell'associazione Contrade Termoli Nord e dello sviluppo di Colle della Torre a partire dal secondo dopoguerra.

Ospite della serata è stato il noto poeta termolese Sebastiano di Pardo che ha letto, in dialetto termolese, un lungo scritto da lui predisposto appositamente per ricordare i 25 anni dalla nascita dell'associazione.