In barca verso le Isole Tremiti, si sentono male: soccorsi da Guardia costiera e 118

TERMOLI. Salpano dal porto turistico di Termoli per raggiungere le Isole Tremiti, ma in alto mare alcuni di coloro che stavano navigando sull’imbarcazione da diporto hanno avvertito malesseri, chiedendo supporto alla Guardia costiera, che con una motovedetta li ha riportati a terra, dove ad attenderli c’era il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Si trattava di due adulti e due minori. Non è stato necessario trasportarli al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, sono bastate le cure mediche sul posto. Forse l'eccessiva giornata di caldo potrebbe aver inciso sulle condizioni fisiche nell'affrontare la traversata verso le Diomedee.