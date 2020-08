SAN FELICE DEL MOLISE. Lavora nel piccolo ufficio postale di San Felice del Molise la direttrice più giovane della provincia di Campobasso. Silvia Vitali, 30 anni, di Busso, è entrata in Poste nel 2012, quando di anni ne aveva appena 22. È stata a lungo operatrice di sportello a Bojano, un’esperienza che le ha consentito di conoscere i tanti prodotti e servizi erogati dall’azienda e di confrontarsi con una realtà già importante. Poi, a febbraio di quest’anno, la chiamata dalla Filiale di Campobasso e la proposta della guida della sede di San Felice, nel ruolo di direttore mono-operatore. «Una bella sfida – racconta – perché da un lato significava andare in una realtà più piccola ma dall’altro anche un aumento di responsabilità: il direttore mono-operatore ha in carico tutte le responsabilità dell’ufficio, sei direttore e sportellista allo stesso tempo”. In più, il fattore distanza, per nulla trascurabile: “Da Busso a Bojano erano una ventina di chilometri, ora ne percorro 140 tra andata e ritorno. Ma questo per me non è un grosso problema, perché fortunatamente mi piace guidare».

Con la direzione dell’ufficio di San Felice per Silvia è cambiato anche il contratto, da part time a full time: «Questo, non lo nascondo, è stato un altro fattore che mi ha fatto accettare la proposta. Dopo diversi anni di part time, in cui lavoravo la prima quindicina del mese, avevo il desiderio di lavorare a tempo pieno: sono giovane ma neanche giovanissima, quindi era importante arrivare a questo tipo di stabilità». A San Felice è arrivata il 24 febbraio, dopo un breve periodo di affiancamento a Campodipietra, per studiare da direttrice. «Un mondo quasi nuovo – racconta – sia per quanto riguarda il lavoro sia nel rapporto con la clientela, che a San Felice si è mostrata molto cordiale dal primo giorno. Sono diventata da subito un riferimento per la gente, sia per il compimento delle operazioni più ordinarie sia per le scelte che riguardano ad esempio il risparmio. Quindi spesso mi chiedono consigli su come investire le loro somme, messe da parte negli anni con tanti sacrifici. Fa parte del nostro lavoro: consigliare al meglio i clienti sui prodotti di investimento in quel momento più favorevoli per le loro esigenze. In questi mesi ad esempio diverse persone hanno sottoscritto buoni fruttiferi, considerando anche i nuovi rendimenti in rialzo. Devo dire che c’è una grande fiducia nei confronti di Poste Italiane, che è vista come un “porto sicuro” per il risparmio».

A proposito di questi mesi, Silvia racconta l’esperienza della pandemia: «Appena arrivata mi sono ritrovata subito a gestire l’emergenza. Sono stati mesi difficili, ma l’utenza ha risposto in maniera egregia. Ho visto fin da subito molta disciplina nel rispettare le misure anti-Covid sul distanziamento, sull’adozione dei dispositivi di protezione individuale e sugli ingressi scaglionati. In più, per evitare di entrare in ufficio, in molti hanno utilizzato l’Atm Postamat per i prelievi di denaro contante e altre operazioni come ad esempio le ricariche telefoniche. Lo sportello automatico, installato lo scorso ottobre nell’ambito del progetto di Poste Italiane dedicato ai “Piccoli Comuni”, è un servizio molto apprezzato qui, sia dai giovani sia dagli anziani. In un paese di 600 anime è stata veramente una conquista». Un ricordo particolare di questo periodo che difficilmente sarà dimenticato: «È legato alle persone, perché – lo voglio ripetere – in questo paese ho trovato subito una grande ospitalità e mi sento in qualche modo coccolata. C’è una signora, che abita a due passi dall’ufficio e che dal primo giorno dell’emergenza sanitaria mi porta il caffè. Tutte le mattine, ancora oggi».