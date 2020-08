Roma-Termoli, "u' pesce fuite" e le nozze coi fichi secchi

TERMOLI. La notizia mi ha colto di sorpresa perché mai avrei creduto che potesse accadere. Come la resurrezione di Lazzaro, come trovare un orso seduto nel salotto di casa, come ritrovarsi ubriaco bevendo acqua, come un pacco regalo inaspettato consegnato da un corriere.



Ma veniamo ai fatti. In data 7 agosto leggo che la domenica 9, sarebbe stata riattivata la tratta Termoli-Larino-Campobasso. Ma non gli detti importanza. Mi era sembrato uno di quegli annunci rivestiti di promesse che fanno venire a mente il legnoso pupazzo di Collodi dal naso particolarmente lungo.

In realtà, dopo uno stop di ben quattro anni, la ripartenza ci fu. Peccato che ci fu anche un ritardo di 1 ora. Casualità: può capitare. Ma ci fu anche il giorno dopo, il lunedì 10 agosto diventando di 1 h e trentaminuti.

Se ci riferiamo al tempo standard programmato che è di 1 h e 52 minuti ed ai km di percorrenza che sono soltanto 56, questi ritardi sono gravi. Lo sono a tal punto che ti passa la voglia di fare commenti e ti nasce la curiosità. E la Rete prontamente mi informa che il cavallo è in grado di galoppare a 20 Km all’ora, senza sosta per tre ore. Così mi è venuta la fantasia di andare a Campobasso con il quadrupede. Almeno è più divertente.

Ciò premesso, la prima conclusione è che nel Molise ad oggi, nel terzo millennio la ferrovia ha la stessa velocità del medio evo, degli antichi romanie di Alessandro Magno ossia quella del cavallo. Complimenti. A chi? Alla dirigenza politica nazionale, a quella regionale, a quella delle ferrovie dello stato. Boh, a tutti e nessuno. Il senso di responsabilità è latitante ed è l’unica categoriache è in eclissi totale ed ha un contratto a tempo indeterminato.

Ma a fronte di quanto descritto sulla mobilità di ferro molisana, in questi giorni, a causa del Coronavirus si parla del turismo di prossimità, strana espressione sostituibile da quella aziendale home market o da quella più popolare turismo nazionale. Questa faccenda del turismo di cittadini italiani mi riportò alla mente un lontano ricordoa cavallo tra la fine anni 50 e l’inizio anni 60.

Due ragazze romane, madre e padre, aveva preso in affitto una cabina al Medusa per un periodo di almeno 15 giorni. Circa una decina di ragazzi giovincelli ronzavamo come zanzare con malcelata discrezione, se pur in orari diversi, intorno a suddetta cabina ossia alle due ragazze

Un giorno eravamo seduti sulla sabbia tutti insieme, compreso i genitori, e si parlava del più e del meno, sebbene il retro pensiero di noi ragazzi fosse focalizzato sulle due bellezze della capitale.

Nel frattempo la signora madre faceva scivolare la sabbia dalla propria mano. Lo ripeté più volte ed per ogni pugno di sabbia scattava l’esclamazione Ma quanta è bella! Ma quanta è bella. Per noi ragazzi termolesi (nei commenti postumi ) non ci vedevamo tutta questa meraviglia: la sabbia è la sabbia ed è quella che conoscevamo. Solo parecchi anni dopo, sul lido di Ostia, venni a contatto con una sabbia dai grani molto grandi e di colore quasi nero. E allora capii.

ll ricordo sopra esposto, in un’ottica di ritorno al passato, mi ha spintoalla curiosità. Esiste una tratta ferroviaria RomaCampobasso? Perché, in caso positivo, e con la riattivazione del Campobasso Termoli, i figli i nipotila terzala quarta generazione di quei turisti degli anni ‘50 potrebbero essere i nuovi ospiti del turismo di prossimità.

A questo punto andai a verificare su Internet. C’è un’offerta tra Roma e Campobasso di parecchi treni al giorno tra i quali il più veloce (udite, udite) impiega 3h e 10’. Insomma i connazionali di Roma e Lazio potrebbero arrivare a Termoli e fare il bagno dopo circa 6 h. E come sappiamo altrettante ore occorrono per i connazionali di Milano e Lombardia. Con suddetti tempi di trasferimento parlare di turismo di prossimità è come parlare du pesce fuite. Cioè i turisti di suddette regioni avrebbero a Termoli la stessa presenza du pesce fuite ( acqua olio uova aglio e fetta di pane nel piatto)

Ma i responsabili della mobilità ferrata,in particolare quelli più preparati dal punto di vista organizzativo, oltre che grammaticale, replicano “I turisti? che venghino con l’auto”.

A questo punto dico questi super manager hanno proprio ragione. Mentre io, ahimè, pensavo ai treni tedeschi e cinesi che sfrecciano oltre gli 800 km all’ora ed, appena ti siedi, gentilissime e sorridenti hostess ti danno il benvenuto con cioccolatini biscotti caffè vino e perfino champagne.

Ed allora, se pur abbacchiato, per dare una forte sterzata allo spirito che vorrebbe imboccare l’autostrada della tristezza, mi ripeto con convinzione il proverbio razionale e nazional popolare che dice chiaramente: non si possono mica fare le nozze con i fichi secchi.

Luigi De Gregorio