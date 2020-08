ROMA. Il primo settembre è una data importante, sparirà il pagamento del superticket sanitario in tutto il Paese. Ad annunciarlo, o meglio, ricordarlo, visto che il provvedimento era stato approvato mesi fa, è stato su Facebook il Ministro della Salute Roberto Speranza.

«Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più».

Nelle ultime ore lo stesso Ministro ha rinnovato l'impegno del Governo verso la data fatidica del 14 settembre.

«Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia. Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni.